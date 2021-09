Macedonia, pari con la Romania e 2° posto possibile: Elmas in campo tutta la gara

La Germania prende il largo nel Gruppo J: tre successi su tre per Hansi Flick sulla panchina della Mannschaft, 12 reti segnate e zero subite. E il vantaggio sull'Armenia inizia a farsi consistente. Islanda travolta, gara chiusa dopo poco meno di un'ora. Mkhitaryan e compagni beffati nella partita sulla carta più semplice, con Noah Frick che regala il primo punto al Liechtenstein. La Romania non ne approfitta venendo fermata a Skopje con una Macedonia del Nord che potrebbe balzare al secondo posto a ottobre, sfruttando un calendario sulla carta più semplice.

ARMENIA-LIECHTENSTEIN 1-1 - 45'+5 Mkhitaryan (A), 80' Noah Frick (L)

ISLANDA-GERMANIA 0-4 - 4' Gnabry, 24' Rudiger, 56' Sané, 89' Werner

MACEDONIA DEL NORD-ROMANIA 0-0

Classifica

Germania 15

Armenia 11

Romania 10

Macedonia del Nord 9

Islanda 4

Liechtenstein 1