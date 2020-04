Maglia storica Mertens all'asta: offerte continuano a salire, la cifra

Scade tra due giorni e al momento è fissata a 4.500 euro l'ultima offerta per la maglia all'asta di Dries Mertens, la 26esima proposta dalla Fondazione Cannavaro Ferrara e la loro iniziativa social Je Sto Vicino a Te per raccogliere fondi destinati alle famiglie bisognose di Napoli colpite dall'emergenza Covid-19. Ci sarà tempo fino a lunedì per aggiudicarsi la maglia di Mertens in Champions autografata, quella del gol al Barcellona al San Paolo, la rete numero 121 con cui 'Ciro' ha aggangiato Hamsik in vetta alla classifica all time dei bomber. Una maglia davvero speciale.