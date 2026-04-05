Maignan il segreto del bunker di Allegri: ha evitato 9,7 gol, è tra i Top d'Europa

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I numeri certificano le prodezze che hanno salvato spesso un Milan in difficoltà sul piano del gioco, spostando punti preziosi

Lunedì sera al Maradona tra gli ostacoli della serata napoletana ci sarà anche un grande portiere come Mike Maignan. Per il numero uno del Milan quella contro il Napoli sarà la 150ª presenza in Serie A: un traguardo che il portiere francese raggiunge in un altro dei suoi momenti di grande rendimento e che lo collocano nuovamente tra i migliori estremi difensori del campionato ed anche d'Europa. Ed anche i numeri certificano le prodezze che hanno salvato spesso un Milan in difficoltà sul piano del gioco.

I numeri di questa stagione sono impressionanti.

Secondo il modello degli Expected Goals on Target, Maignan ha evitato al Milan ben 9.7 reti: ha incassato solo 23 gol — esclusi gli autogol — a fronte di 32.7 xGoT, ovvero le reti che statisticamente avrebbe dovuto subire. Una differenza enorme, che misura in modo oggettivo quanto il portiere rossonero stia incidendo sulle sorti del campionato del Milan. Nei cinque maggiori campionati europei in corso, soltanto un portiere ha fatto meglio in termini di Goals Prevented: è Hervé Koffi dell'Angers, fermo a 10.3. Tutto il resto del continente sta dietro a Maignan, almeno nei numeri dell'algoritmo sui gol evitati.Un altro ostacolo per il Napoli per scardinare il muro di Max Allegri.