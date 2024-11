Man City, crisi senza precedenti per Guardiola: sconfitto 4-0 dal Tottenham, 5° ko di fila

vedi letture

Crisi nera, senza precedenti nella carriera di Pep Guardiola: anche oggi il suo Manchester City è stato sconfitto e peraltro in maniera pesante. Mandato al tappeto in casa, all'Ethiad Stadium, da un sonoro 4-0 del Tottenham di Postecoglu: è la quinta sconfitta consecutiva dei Citizens che senza Rodri stanno affrontando un momento di enorme difficoltà. L'allenatore spagnolo, fresco di rinnovo, è in una situazione in cui praticamente mai si era trovato, ed ora la vetta della Premier potrebbe distare 8 punti in caso di vittoria del Liverpool.