Man City giudicato colpevole di 114 violazioni, il club: "Dimostreremo la nostra innocenza"

Il Manchester City è stato giudicato colpevole di 114 delle 115 violazioni contestate dalla Premier League. Il club inglese si è espresso sulla vicenda tramite il dirigente Khaldoon Al Mubarak, annunciando il ricorso: "Faccio parte di questo Club da 18 anni. Ho avuto il privilegio di stare al fianco di voi tifosi all'Etihad, a Wembley e a Istanbul. Questo Club è importante per me, e voi mi avete dimostrato e detto, più e più volte, quanto il Manchester City sia importante per voi.

Ecco perché oggi vi scrivo. A seguito delle notizie diffuse venerdì dai media, molti di voi avranno trascorso la serata rispondendo alle domande e ai messaggi di amici, familiari e colleghi. Lo stesso vale per me. Ecco cosa ho detto alla mia famiglia: il procedimento della Premier League ha ancora molta strada da fare, e la nostra fiducia e determinazione nel dimostrare l'innocenza del Club sono forti quanto lo erano all'inizio.

Al Mubarak non entra nel merito del procedimento

"Ci sono tantissime cose che vorrei poter condividere con voi per aiutarvi a capire perché siamo così sicuri della nostra posizione. Ma la rigorosa riservatezza del procedimento legale e la nostra determinazione a rispettarla mi impediscono di farlo al momento. Anche questa lettera è stata sottoposta a diverse verifiche legali per assicurarne la conformità. Vi chiedo di leggere attentamente la dichiarazione che abbiamo rilasciato venerdì e quella pubblicata nel febbraio 2023. Ogni parola è importante e corrisponde al vero. Sebbene alcune persone si siano affrettate a trarre le proprie conclusioni e ci sia molto clamore intorno a noi, nulla è cambiato. Abbiamo già affrontato insieme delle sfide in passato e ne siamo usciti vincitori. Ci sono ancora molti che vogliono minare lo slancio del nostro Club. Non daremo loro questa opportunità". Il Manchester City è uno degli avversari del Napoli nella league phase di Champions League, il match è previsto il 24 novembre alle ore 21:00.