Foto Manchester City, omaggio a De Bruyne: il suo mosaico al centro sportivo

Manchester non dimentica Kevin De Bruyne. Lo esalta e lo ricorda in ogni angolo nei pressi dell'Etihad, casa sua per una decina d'anni e dieci stagioni con tanti trofei vinti tra cui la Champions nel 2023 in finale contro l'Inter nell'anno del Triplete. Domani sarà l'ex di turno speciale. Saranno applausi, forte tributo e forti emozioni per lui e per i suoi tifosi, così come per Guardiola e i vecchi compagni.

Intanto Kdb è presente già al centro sportivo del City con un bellissimo mosaico a lui dedicato esposto appena dopo l’ingresso realizzato subito dopo il suo addio in estate. Ce ne sono anche altri dedicati ad altre leggende del club come David Silva e Kompany. Ecco le immagini: