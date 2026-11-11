Manchester United, Carrick sarà esonerato: l'erede non sarà Conte

Non sarà dunque Conte a prendere il posto di Carrick, nonostante le voci intense delle scorse settimane.

Ore decisive per il futuro di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United. Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, la dirigenza dei Red Devils avrebbe intensificato i contatti con Mauricio Pochettino, individuato come possibile sostituto dell'attuale tecnico. Una decisione definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Manchester United in crisi, Pochettino candidato per la panchina

I dirigenti Omar Berrada e Jason Wilcox si sarebbero recati a Montecarlo per confrontarsi con Sir Jim Ratcliffe sul futuro della guida tecnica. Pochettino, attualmente commissario tecnico degli Stati Uniti, sarebbe interessato a tornare in Premier League e godrebbe anche dell'appoggio della famiglia Glazer. L'argentino conosce bene il calcio inglese, avendo già allenato Southampton, Tottenham e Chelsea.

A pesare sulla posizione di Carrick è soprattutto il rendimento della squadra, protagonista di un avvio di stagione estremamente negativo. Il Manchester United occupa il diciottesimo posto dopo dieci giornate, una posizione così bassa che il club non registrava dalla stagione 1986/87. Non sarà dunque Conte a prendere il posto di Carrick, nonostante le voci intense delle scorse settimane.