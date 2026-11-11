Tuttonapoli Mercato non sia un salto nel buio: si compra per Allegri o per eventuale successore?

Il Napoli vuole tornare al passato, almeno nelle strategie sul mercato

Il Napoli vuole tornare al passato, almeno nelle strategie sul mercato. Ecco perché quello di gennaio, potrebbe essere molto più di un semplice mercato di riparazione. Ci sono delle scelte da correggere, la necessità di abbassare progressivamente l'età media della rosa e gettare le basi per un nuovo ciclo. Prima ancora dei nomi, dunque, servirà individuare una direzione precisa: cambiare gli interpreti senza risolvere i problemi di fondo rischierebbe di trasformare l'ennesima campagna acquisti in un'altra occasione sprecata.

Napoli, qual è la direzione?

In estate la società ha fatto firmare un triennale a Max Allegri, scelta molto discussa ai tempi e ancor di più oggi, alla luce dei risultati ottenuti sino a qui. Per quale allenatore sarà fatto il mercato di gennaio? A quali esigenze tecniche si cercherà di rispondere: a quelle di Allegri? C’è dunque la convinzione di proseguire ad oltranza, a prescindere dai risultati? Questo interrogativo è fondamentale per capire come si muoverà la società, perché comprare dei calciatori basandosi sulle idee di Allegri e poi, eventualmente, allontanarlo sarebbe un errore ancor più grave. Il primo punto in vista del mercato di gennaio su cui fare chiarezza è questo: Allegri sarà il tecnico del Napoli anche il prossimo anno?