Mancini spera nella Serie B per l'Italia: tra i profili in rampa di lancio due azzurri

“La speranza è che chi è in B possa arrivare in Serie A velocemente, giocare e fare gol”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini

“La speranza è che chi è in B possa arrivare in Serie A velocemente, giocare e fare gol”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini ha risposto ai colleghi che, nel corso della conferenza stampa odierna, gli chiedevano del problema del gol in Nazionale.

IN TRE CONVOCATI PER LO STAGE - In quest’ottica i nomi che per primi vengono in mente sono quelli di Giuseppe Caso del Cosenza, ma di proprietà del Genoa, di Lorenzo Colombo della SPAL, ma di proprietà del Milan e di Tommaso Mancini del Vicenza, tutti e tre visti recentemente nello stage di Coverciano. I primi due, classe ‘98 il primo e 2002 il secondo, in questa stagione di Serie B hanno trovato spazio e qualche rete (16 presenze con 2 gol e 3 assist il cosentino, 34 presenze con 6 gol e un assist l’estense), mentre il terzo, classe 2004, ha raccolto appena 8 presenze senza segnare.

GLI ALTRI PROFILI - In un torneo che ha visto soprattutto i grandi vecchi - da Coda a Donnarumma passando per Ciofani, Lapadula e Dionisi – nelle parti nobili della classifica dei marcatori non mancano comunque i profili interessanti che potrebbero rientrare nel profilo indicato dal ct. I più giovani sono Lorenzo Lucca del Pisa, autore di un inizio boom con sei reti e 4 assist prima di perdersi nel tempo, Nicolò Cambiaghi del Pordenone, fra i più positivi con le sue sette reti e i cinque assist della squadra neroverde poi retrocessa in Serie C, e Samuele Mulattieri, autore di sei gol col Crotone nonostante un infortunio che gli ha fatto saltare tutto il finale di stagione. Anche Gabriele Gori non ha demeritato a Cosenza nonostante le appena 18 presenze condite però da 5 gol e 2 assist. C’è poi quel Manuel De Luca del Perugia, che piace molto al Bologna, autore di 10 reti e 3 assist in 33 presenze.

Sugli esterni d’attacco invece a brillare sono stati Alessio Zerbin, rientrato al Napoli dal Frosinone dopo aver messo a referto 6 reti e 2 assist in 20 partite coi ciociari, Luca Zanimacchia, di proprietà della Juve, che ha trascinato la Cremonese in Serie A con 8 gol e 6 assist in 36 presenze. Ci sarebbe anche l’ex Roma Mirko Antonucci che al Cittadella si è confermato più assistman (6) che goleador (3). Sulla trequarti ha brillato invece un altro giocatore di proprietà del Napoli come Gianluca Gaetano che, come Zanimacchia, ha trascinato la Cremonese con 7 gol e 5 assist in 35 presenze.

GLI STRANIERI - Fra i giocatori in rampa di lancio ci sono poi due profili dal doppio passaporto. Il primo è stato uno delle grandi rivelazioni della Serie B con la maglia del Lecce. Si parla ovviamente di Gabriel Strefezza, esterno non più giovanissimo (è un classe ‘97), che però ha messo a referto 14 gol e 6 assist in 35 presenze. È italo-brasiliano e ha già esperienza in Serie A, con la maglia della SPAL, a differenza dei molti sopraccitati e questo potrebbe fare la differenza nel breve periodo. L’altro nome è quello di Matteo Tramoni, italo-francese di proprietà del Cagliari ed esterno anch’egli, che con il Brescia ha segnato sette reti, con tre assist, in 38 presenze.