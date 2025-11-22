Maradona inespugnabile nel 2025! 16 risultati utili consecutivi: è record in Europa!

Maradona inespugnabile nel 2025! 16 risultati utili consecutivi: è record in Europa!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:45Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli non ha mai perso in casa nel 2025. In caso di risultato positivo stasera contro l'Atalanta, la squadra di Antonio Conte otterrebbe il suo diciassettesimo risultato utile consecutivo allo stadio Diego Armando Maradona. Infatti, l'ultima sconfitta dei campioni d'Italia a Fuorigrotta risale all'8 dicembre 2024 quando gli azzurri vennero sconfitti per 1-0 dalla Lazio.

Da allora 12 vittorie e 4 pareggi, si tratta di un record nei cinque maggiori campionati di calcio europei. Nessun'altra squadra dal 2024 ad oggi è riuscita a mantenere una striscia di imbattibilità così lunga. Per trovare un risultato migliore in casa Napoli bisogna tornare al 2021, quando il Napoli ottenne 18 partite senza sconfitta tra gennaio e novembre.