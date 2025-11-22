Maradona inespugnabile nel 2025! 16 risultati utili consecutivi: è record in Europa!
Il Napoli non ha mai perso in casa nel 2025. In caso di risultato positivo stasera contro l'Atalanta, la squadra di Antonio Conte otterrebbe il suo diciassettesimo risultato utile consecutivo allo stadio Diego Armando Maradona. Infatti, l'ultima sconfitta dei campioni d'Italia a Fuorigrotta risale all'8 dicembre 2024 quando gli azzurri vennero sconfitti per 1-0 dalla Lazio.
Da allora 12 vittorie e 4 pareggi, si tratta di un record nei cinque maggiori campionati di calcio europei. Nessun'altra squadra dal 2024 ad oggi è riuscita a mantenere una striscia di imbattibilità così lunga. Per trovare un risultato migliore in casa Napoli bisogna tornare al 2021, quando il Napoli ottenne 18 partite senza sconfitta tra gennaio e novembre.
22 nov 2025
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
