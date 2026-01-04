Marelli a Dazn: "Non c'era la punizione del 2-0 e Noslin non andava espulso!"

L'ex arbitro Luca Marelli a Dazn ha spiegato che non c'era la punizione assegnata al Napoli da cui è nato il 2-0 di Rrahmani: "La seconda rete nasce da un calcio di punizione che non c'è perché Noslin tenta di coprire palla e tocca il pallone col braccia che però è vicino e non può toglierlo e poi è davanti la figura. Se non avesse toccato palla col braccio sarebbe comunque carambolato sul suo corpo. Non c'era volume, dunque. Sulla punizione, invece, la rete è regolare, non c'è spinta di Rrahmani. Gol regolare, quindi, ma non c'era la punizione. Errore dell'arbitro".

Sul rosso a Noslin: "Giusto il primo giallo ma sul secondo l'ammonizione è eccessiva. C'è un tocco sul piede che poi scappa subito via. C'è solo un leggero contatto. Col tacco tocca la punta del piede di Buongiorno, era un fallo normale, non ci stava il secondo giallo".

Sulla doppia espulsione a Marusic e Mazzocchi: "Massa inizialmente era intervenuto col giallo, poi i due continuano e quindi sceglie correttamente il rosso per entrambi. Se è condotta violenta, rischiano entrambi due giornate di squalifica".