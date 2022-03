Mario Rui, ieri la 164esima in azzurro: raggiunto Montervino ed ora punta Inler

Nella sfida contro l'Udinese il laterale azzurro Mario Rui, tra i migliori in campo, ha raggiunto le 164 presenze in azzurro.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sfida contro l'Udinese il laterale azzurro Mario Rui, tra i migliori in campo, è salito a 164 presenze in azzurro. Con il gettone nel match di ieri, il portoghese ha raggiunto Francesco Montervino al 68esimo posto nella classifica presenze del Napoli all time. Prossimi obiettivi verso la top 50: Venditto a 165 e Inler a 166.