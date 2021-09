Marsiglia, Sampaoli su Milik: "Non verrà convocato, non c'è ancora l'ok medico"

Jorge Sampaoli, tecnico dell'Olympique Marsiglia, ha confermato in conferenza stampa che Arkadiusz Milik non sarà a disposizione contro il Lens: “Non sarà tra i convocati. Si sente bene ma si è allenato solo in parte. Non abbiamo ancora il via libera dei medici”. L'attaccante polacco, molto probabilmente, tornerà contro il Galasaray o nella trasferta di Lille.