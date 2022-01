Maxi operazione contro la pirateria pay tv: in Campania individuata struttura illegale

Alcune perquisizioni sono state effettuate in Emilia Romagna, Toscana, Campania e Calabria e Campania contro la pirateria audiovisiva tramite IPTV, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. Sarebbero venti gli indagati per violazione della legge sul diritto d’autore e in particolare in Campania sarebbe stato individuato l’amministratore di una struttura denominata Cybergroup molto nota nel mondo della pirateria per la diffusione illegale dei palinsesti delle pay TV. Il blitz è la prosecuzione di un’altra operazione del 2020: con esso è stato inibito l’accesso a piattaforme usate da oltre 500mila utenti, che pagavano circa 10 euro al mese per vedere Sky e altre pay tv. A riferirlo è Calcio e Finanza.