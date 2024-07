Ufficiale Mbappé ha firmato, è del Real Madrid: svelato il numero di maglia

Kylian Mbappé ha appena firmato il contratto come nuovo giocatore del Real Madrid insieme al presidente del club Florentino Pérez. L'attaccante francese da ora è ufficialmente un giocatore dei blancos fino a giugno 2029. Dopo la firma del contratto, Mbappé ha posato per una foto insieme a Pérez mostrando la maglia del Real Madrid con il suo numero 9. Sono attese 85mila persone, il tutto esaurito per l'attaccante francese. I biglietti, gratuiti, sono andati esauriti in poche ore