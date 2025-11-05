Ufficiale

McTominay batte Nico Paz: è suo il miglior gol del mese di ottobre per la Lega Serie A

di Pierpaolo Matrone

Scott McTominay si è aggiudicato il premio Iliad Goal Of The Month di ottobre Il gol messo a segno dal centrocampista del Napoli nel match dello scorso 25 ottobre contro l`Inter è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A.

La perfetta conclusione dal limite dell'area ha permesso a Scott McTominay di superare nelle votazioni lo splendido tiro di sinistro nell'angolo lontano di Nico Paz contro la Juventus.