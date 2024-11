Foto McTominay dominante: gol, recuperi e come sempre ha corso più di tutti

Ancora una grande prova di Scott McTominay, stavolta a San Siro contro l'Inter. Non solo il gol, per lo scozzese, autore di una prova completa, a tutto campo, pendolo tra centrocampo e attacco, mezzala a sinistra nel 4-5-1 del Napoli come le posizioni medie hanno chiarito.

Intanto è stato come sempre il calciatore a correre più di tutti, 12.2 chilometri come svelato dai dati ufficiali della Lega. Al secondo posto della speciale classifica Olivera con 11.946 km e a seguire Anguissa con 11.824. McTominay ha anche recuperato 6 palloni, più di tutti, come Olivera, giocando tantissimi palloni, molti in verticale, con l'84% di precisione.