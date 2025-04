McTominay forza 7! Lo scozzese eguaglia il suo record di gol della passata stagione

vedi letture

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 sull'Empoli grazie al gol di Scott McTominay al 18'. Lo scozzese ha segnato il suo 7° gol in questa Serie A, eguagliando il suo record in un singolo torneo nei maggiori 5 campionati europei (7 reti nella Premier League 2023/24 con il Manchester United).