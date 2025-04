McTominay inarrestabile! Superato Law: ad un solo gol dal record dei Top5 d'Europa

vedi letture

Scott McTominay, autore della doppietta che sta permettendo al Napoli di vincere 2-0 contro il Torino, è arrivato ad 11 gol in campionato, Il centrocampista scozzese è diventato il miglior marcatore in un singolo torneo di Serie A (superate le 10 reti di Law nel 1961/62); prima di lui l'ultimo centrocampista in doppia cifra in un Big-5 campionato fu Charlie Adam nel 2010/11 (12 reti con il Blackpool). A riportare il dato statistico su X, è Opta.