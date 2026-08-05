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Napoli-Osasuna, out McTominay e Rafa Marin: il motivo
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Diversi gli indisponibili per Allegri nell'amichevole contro l'Osasuna delle ore 18.30, primo test estivo del Napoli dei tre a Castel di Sangro, allo stadio Patini. Nella distinta ufficiale non compare ad esempio il nome di David Neres (non al top), Gilmour (è tornato solo ieri a lavorare col pallone in gruppo) e anche di Rafa Marin. Ma soprattutto non c'è Scott McTominay che, fa sapere il club azzurro, non parteciperà al match in via precauzionale, proprio come Rafa Marin. Lo scozzese si è unito da poco al gruppo mentre l'ex Villarreal era presente già a Dimaro.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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