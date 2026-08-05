De Bruyne cambia ruolo? Possibile spostamento nel modulo di Allegri

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La Gazzetta dello Sport prova a immaginare il ruolo di Kevin De Bruyne nel Napoli di Massimiliano Allegri, ipotizzando diverse soluzioni tattiche per valorizzare al massimo il fuoriclasse belga. Secondo il quotidiano, "Kevin è centrale nel progetto di Allegri: Max ha voglia di sfruttare il suo talento e la sua leadership, soprattutto nelle grandi notti di Champions".

De Bruyne, possibile un nuovo ruolo

Da mezzala o da sotto-punta, chissà, magari anche come possibile alternativa in regia, come ha fatto lo scorso anno con Modric. De Bruyne e Allegri parleranno a lungo nei prossimi giorni, per entrare in sintonia e cercare il modo più veloce per rendere il Napoli subito competitivo." L'idea è quella di costruire un sistema di gioco che esalti le qualità del centrocampista, sfruttandone la versatilità e l'esperienza internazionale, elementi ritenuti fondamentali per il nuovo corso azzurro.