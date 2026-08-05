De Bruyne è a Castel di Sangro: programma rispettato dopo la fine delle vacanze

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Lukaku non va a Castel di Sangro, il Napoli aspetta offerte e sta per cederlo. Ore di intense lavoro per il ds azzurro Manna

Kevin De Bruyne è arrivato a Castel di Sangro e da oggi ha ufficialmente iniziato la sua avventura con il Napoli. Il centrocampista belga ha raggiunto il ritiro degli azzurri a Rivisondoli - quartier generale della squada azzurra di Allegri - dopo gli ultimi giorni di vacanza trascorsi alle Baleari e assisterà da spettatore all'amichevole in programma oggi contro l'Osasuna. Intanto per lui test fisici e atletici in corso.

De Bruyne raggiunge la squadra

De Bruyne era già rientrato in città lo scorso 1 agosto, sostenendo personalmente le spese del viaggio per prendere parte alle celebrazioni del centenario del club a Piazza Plebiscito. Concluso l'evento, aveva fatto ritorno alle Baleari per completare il periodo di ferie. Da oggi, però, il fuoriclasse belga è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri e a iniziare il percorso con la maglia azzurra, in attesa di fare il suo debutto in campo.

Lukaku verso l'addio

Lukaku invece non sarà a Castel di Sangro. Almeno non subito. La decisione è stata presa di comune accordo con il club, che ha autorizzato il centravanti a posticipare il rientro. Questo è almeno quanto ha comunicato il Napoli: "Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra" si legge nel breve comunicato.