Napoli-Osasuna: da Vergara ad Alisson, quanti top in panchina
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Da Vergara ad Alisson, da Milinkovic a Lucca: panchina folta per il Napoli per l'amichevole delle 18.30 contro l'Osasuna. Tante le scelte a gara in corso per Allegri (questa la formazione ufficiale) per il primo test internazionale a Castel di Sangro.
Ecco la panchina: Pugliese, Contini, Milinkovic, Garofalo, Cheddira, Olivera, Baridò, Lucca, Vergara, Alisson, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lang. All.: Allegri. Assenti invece Neres, Gilmour, Rafa Marin e McTominay.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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