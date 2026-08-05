Napoli-Osasuna: da Vergara ad Alisson, quanti top in panchina

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Oggi alle 18:00Notizie
di Fabio Tarantino

Da Vergara ad Alisson, da Milinkovic a Lucca: panchina folta per il Napoli per l'amichevole delle 18.30 contro l'Osasuna. Tante le scelte a gara in corso per Allegri (questa la formazione ufficiale) per il primo test internazionale a Castel di Sangro.

Ecco la panchina: Pugliese, Contini, Milinkovic, Garofalo, Cheddira, Olivera, Baridò, Lucca, Vergara, Alisson, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lang. All.: Allegri. Assenti invece Neres, Gilmour, Rafa Marin e McTominay