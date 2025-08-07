McTominay sorpresa al Pallone d'Oro? Oggi svelata lista dei finalisti

Conto alla rovescia iniziato per il Pallone d'Oro: inizia ufficialmente oggi, con la lista dei 30 candidati, il percorso che porterà poi alla premiazione del 22 settembre a Parigi. E proprio Parigi, con il Psg, è il fulcro attorno cui ruota la maggior parte dei finalisti: la super stagione dei parigini porta Donnarumma, Vitinha e Dembelè ad essere i tre candidati fortissimi per la vittoria. Con loro, Lamine Yamal del Barcellona potrebbe rappresentare il quarto incomodo.

Saranno sicuramente presenti anche i soliti noti Salah, Kane, Mbappè e Vinicius, senza però grandi velleità di vittoria. Sarà tutta questione parigina, con una tinta d'azzurro anche se Donnarumma appare indietro rispetto a Dembelè e Vitinha, giocatori di movimento storicamente preferiti dai giurati di France Football e compagnia.

Intorno alle 15 di questo pomeriggio verrà quindi diramata la lista dei 30 finalisti e c'è anche una possibile sorpresa che riguarda la Serie A: dall'Inghilterra, alcune indiscrezioni vorrebbero Scott McTominay presente nella rosa dei candidati. Il centrocampista è stato la colonna del Napoli campione d'Italia, sia per le sue prestazioni sia per i 12 gol messi a segno nella trionfale cavalcata partenopea. Sarebbe quindi un traguardo meritato, dimenticandosi però di poter vincere il trofeo. Lo riporta Sportmediaset.