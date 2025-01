Foto Meglio Kean o Lukaku? I voti del doppio ex Baiano: Big Rom perde per un punto!

Il doppio ex di Fiorentina e Napoli Francesco "Ciccio" Baiano è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della puntata odierna di Viola amore mio, e oltre a dare il suo punto di vista sulla gara del Franchi ha dato i suoi voti a Moise Kean e Romelu Lukaku, gli attaccanti che si sfideranno a distanza domani: "Sarà una partita dura per entrambe le squadre, senza dubbio: gli azzurri sono primi ma dovranno soffrire tanto a Firenze. La chiave del match saranno gli attaccanti, perché sono quelli che ti fanno vincere le partite. Mi aspetto una gara tosta"

Passiamo ai bomber: chi tra Kean e Lukaku sta incidendo di più?

"Lukaku non sta facendo stropicciare gli occhi ai tifosi: tanti dicono a Napoli che gli azzurri siano primi giocando in dieci e questo la dice lunga. La forma fisica di Kean è nettamente migliore e lo ha dimostrato anche nell'ultima partita".

Sulla fase di realizzazione chi preferisce?

"Il curriculum parla per Lukaku, anche se in questi anni il rendimento del belga si è pian piano ridotto. L'età invece è a favore di Kean. Voglio essere onesto, non faccio parte del partito del "te l'avevo detto". Nessuno si sarebbe mai aspettato che Kean potesse avere un rendimento del genere".

Come mai ha dato un voto più alto a Lukaku nella personalità?

"Da quello che sento dire, nello spogliatoio il bomber del Napoli è uno che riesce a fare gruppo e che ha sempre una parola buona per incoraggiarti. Questo perché ha un'esperienza diversa e perché ha lo stesso credo del suo allenatore".

Invece nel gioco per la squadra ha scelto di premiare Kean…

"Moise è un punto di riferimento molto importante perché in questo aspetto ma molta più qualità di Lukaku. Penso che Romelu abbia solo la fiducia del tecnico e poco da parte di ambiente e stampa. Kean invece ha stupito tutti non solo sotto l'aspetto del rendimento in zona gol e per quello che fa per la squadra".