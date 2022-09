Meret come De Sanctis: è il primo portiere a parare un rigore al Maradona dopo 12 anni

Alex Meret è stato il primo portiere del Napoli a parare un calcio di rigore in casa in Serie A da Morgan De Sanctis

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret è stato il primo portiere del Napoli a parare un calcio di rigore in casa in Serie A da Morgan De Sanctis (17 gennaio 2010 vs Palermo). Il riferimento è al penalty neutralizzato a Colombo. La statistica è di Opta.