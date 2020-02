Meret verso l'esclusione anche col Brescia, Gattuso prende ancora le distanze da Ancelotti

L'alternanza di portieri in casa Napoli tende, come noto, maggiormente all'impiego di David Ospina rispetto ad Alex Meret. L'ex portiere della Spal dovrebbe restare in panchina anche nel match contro il Brescia, di fatto collezionando la quarta esclusione consecutiva. Non è un mistero che Gattuso prediliga per l'impiego del colombiano, in virtù della maggiore propensione di Ospina a giocare in maniera sicura e produttiva con i piedi.

"Non mi interessa, faccio delle scelte senza andare a simpatia o antipatia. Mi potete dire solo che non sono aziendalista, ma metto chi mi dà più affidamento, ognuno poi vede il calcio in una maniera", ha dichiarato il tecnico durante la conferenza stampa di ieri, proprio in relazione all'alternanza dei portieri. Idee chiare e niente aziendalismo, al contrario di quanto invece mostrato dal suo predecessore Ancelotti durante il suo ultimo periodo in azzurro.