Mertens ha deciso: rinnovo di un anno col Galatasaray e poi il ritiro dal calcio

Quale sarà il futuro di Dries Mertens? Dopo una stagione straordinaria, culminata con il trionfo in Super Lig, l'ex giocatore del Napoli ha deciso di rinnovare il contratto con il Galatasaray per un’altra stagione prima di ritirarsi dal calcio giocato.

A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: “Dries Mertens firma un nuovo contratto con il Galatasaray fino a giugno 2025 e poi si ritirerà, lasciando il calcio professionistico alla fine della prossima stagione”.

🟡🇧🇪 Dries Mertens signs new deal at Galatasaray until June 2025 and then he plans to retire, leaving professional football at the end of next season. pic.twitter.com/DXjwGOvZdt