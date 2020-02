Messi al San Paolo anche per rompere la maledizione Italia: è a secco con 0 gol e 0 assist

Attesa per la prima di Lionel Messi nel tempio di Maradona. Il rendimento in Italia dell'argentino, però, è stato finora deludente. La stella del Barça, che ha segnato solo 2 reti nella fase a gironi ( record negativo delleultime 10 stagioni) ha totalizzato 0 gol e 0 assist in territorio italiano. L'unico gol in Italia è quello realizzato nel 2009 all'Olimpico nella finale di Champions, ma di fronte c'era il Manchester United e finì 2-0.