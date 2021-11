Messico ko per 2-0 con gli Usa: Lozano in campo per tutta la gara

Hirving Lozano è tornato in campo nella notte con il suo Messico. L'attaccante del Napoli è partito titolare nella sfida di qualificazioni mondiali Stati Uniti-Messico terminata 2-0 per gli statunitensi. Lozano ha giocato tutta la gara, ma non è bastato per trascinare la sua nazionale che però resta in ottima posizione in chiave qualificazione.