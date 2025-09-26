Milan-Napoli, per gli azzurri 7 vittorie nelle ultime 12! E con Conte numeri da record in trasferta

vedi letture

Siamo ormai a ridosso della sfida di domenica sera a San Siro, dove Milan e Napoli si contenderanno tre punti pesantissimi in una partita che promette spettacolo. Le due squadre arrivano all’appuntamento in grande forma, con i partenopei favoriti per la corsa al titolo ma chiamati a confermare la loro forza anche lontano dal “Maradona”. I numeri in trasferta della squadra di Conte parlano chiaro: nelle ultime 21 gare fuori casa solo due sconfitte, contro Como e Verona, a fronte di ben dodici vittorie e sette pareggi.

Un rendimento che ha permesso agli azzurri di stabilire un record, ovvero quello del minor numero di sconfitte esterne in Serie A tra la scorsa stagione e quella in corso. A rafforzare ulteriormente la fiducia della squadra campana ci sono anche i precedenti a San Siro contro i rossoneri: negli ultimi dodici confronti giocati a Milano, infatti, il Napoli ha raccolto sette successi, tre pareggi e solo due battute d’arresto. Dati che certificano la solidità e la continuità degli uomini di Conte, pronti a difendere il proprio primato.