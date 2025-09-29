Milan, Tomori sostituito nel secondo tempo col Napoli: ecco l'entità dell'infortunio

Contrattempo in casa Milan, reduce dalla vittoria importantissima contro il Napoli in campionato. Una delle note negative della serata di ieri, infatti, riguarda Fikayo Tomori, che è stato costretto ad abbandonare il campo durante il secondo tempo per un problema muscolare. Secondo quanto riporta MilanNews.it, si è trattato di un risentimento all'adduttore, con l'evoluzione del problema che sarà valutata giorno per giorno in vista di Juventus-Milan, gara valida per la 6^ giornata di Serie A che si giocherà domenica alle 20.45 a Torino.

Lo stesso Tomori, in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli, aveva parlato così: "Mi sento bene, come la squadra, fisicamente e mentalmente. Dopo una partita così ci sono tante emozioni. L'anno scorso non abbiamo cominciato come volevamo, ma questa in maniera diversa, migliore. Abbiamo fatto una grande partita. Quando indossi la maglia del Milan c'è sempre la voglia di vincere. Poi è difficile, perché le squadre in campionato sono forti. Ma anche noi lo siamo e lo abbiamo dimostrato stasera".