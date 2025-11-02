Milinkovic decisivo, Tmw: già ripagato l'investimento di oltre 22mln

Il Napoli pareggia al Maradona contro il Como, anche grazie a Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo para un altro calcio di rigore, il sesto degli ultimi decimi fronteggiati, il secondo consecutivo dopo quello neutralizzato a Camarda martedì scorso a Lecce. Tuttomercatoweb.com elogia l'ex Torino:

"Arrivato dal Torino per oltre 22 milioni di euro, Vanja ha già ripagato l'investimento: due rigori neutralizzati, una prodezza contro lo Sporting e una presenza carismatica nello spogliatoio. In attesa del rientro di Meret, la porta del Napoli parla serbo. E Conte può dormire sonni tranquilli: sarà pure arrivato per fare la riserva e poi alternarsi, ma Milinkovic-Savic ha già dimostrato di essere una garanzia. E di essere un portiere da Napoli. Eccome".