Milinkovic-Savic non va in Nazionale! L'azzurro escluso a sorpresa dalla Serbia
Il commissario tecnico della nazionale serba, Dragan Stojkovic, ha reso nota la lista dei giocatori convocati per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali, contro Lettonia a Riga e Inghilterra a Belgrado. Rispetto ai preconvocati escono dall'elenco Milinkovic-Savic e Mitrovic, giocatori di Napoli e Verona.
Portieri: Petrovic (Bournemouth), Ilic (TSC), Rosic (Vojvodina),
Difensori: Milenkovic (Nottingham Forest), Pavlovic (Milan), Babic (Spartak Mosca), Erakovic (Zenit), Veljkovic (Stella Rossa), Stojic (Maccabi Tel Aviv), Terzic (RB Salisburgo), Nedeljkovic (RB Lipsia),
Centrocampisti: Lukic (Fulham), Maksimovic (Shabab Al Ahli), Zivkovic (PAOK), Samardzic (Atalanta), Kostic (Juventus), Birmancevic (Sparta Praga), Ilic (Torino), Gudelj (Siviglia), Racic (Aris), Ugresic (Partizan).
Attaccanti: Mitrovic (Al Hilal), Vlahovic (Juventus), Jovic (AEK), Stulic (Charleroi), Katai (Stella Rossa).
