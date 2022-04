Modric e l'assist-show, ma sui social ricordano Higuain a Firenze: ricordate?

Tutti stanno elogiando Modric per l'assist per la rete di Rodrygo, ma anche Higuain nel 2013 fu protagonista di un assist simile

Tutti stanno elogiando Modric per l'assist per la rete di Rodrygo, ma tanti tifosi napoletani sui social ricordano una giocata di quel livello del Napoli: anche Higuain nel 2013 fu protagonista di un assist simile, l'argentino apparecchiò un suggerimento al bacio per Callejon che segnò al volo col destro proprio come ha fatto ieri il calciatore del Real Madrid. La partita finì 2-1 per gli azzurri, fu la notte della prima rete con la maglia del Napoli di Mertens.