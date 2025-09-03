Moratti in miglioramento: l'ex presidente dell'Inter ha lasciato la terapia intensiva
TuttoNapoli.net
Buone notizie per Massimo Moratti. L’ex presidente dell’Inter, ricoverato lo scorso 27 agosto all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite, ha lasciato il reparto di terapia intensiva dopo oltre una settimana di cure.
L’ottantenne rimane sotto stretta osservazione medica, ma le sue condizioni sono in miglioramento e attorno a lui filtra ottimismo. Per un recupero completo servirà ancora tempo, ma la notizia ha già portato sollievo nel mondo nerazzurro e in tutti gli appassionati di calcio. A riportarlo è Sky Sport.
