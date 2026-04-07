Ultim'ora Il mondo del calcio è in lutto: è morto Mircea Lucescu

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Ci ha lasciati Mircea Lucescu: è morto a 80 anni uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. Aveva accusato un infarto pochi giorni dopo aver lasciato la panchina della nazionale della Romania: trasferito all'ospedale universitario di Bucarest, le condizioni si sono poi aggravate a seguito di un secondo attacco cardiaco, con successiva terapia intensiva e coma indotto. L'ospedale ha comunicato con una nota ufficiale che Lucescu si è spento pochi minuti fa.