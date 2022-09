Morte Regina Elisabetta II, 10 giorni di lutto nel Regno Unito: Premier verso il rinvio

Non c'è ancora un comunicato ufficiale, ma la decisione appare scontata.

Il periodo di lutto per la morte della regina Elisabetta II, scomparsa quest'oggi a 96 anni dopo 70 sul trono, in Inghilterra durerà 10 giorni e si concluderà con i funerali dell'ex sovrana. In questo periodo saranno rinviati tutti gli eventi sportivi fra cui anche la Premier League che nel fine settimana non scenderà in campo. Non c'è ancora un comunicato ufficiale, ma la decisione appare scontata.