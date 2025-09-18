Mourinho, che intreccio: potrà sfidare Juve e Napoli nel giro di un mese

José Mourinho è pronto a tornare in panchina. Lo Special One, come scrive il Corriere dello Sport, ha ascoltato la proposta del Benfica, riportata da Rui Costa, e nelle prossime ore scioglierà la riserva. Il contratto fino al 2027 è pronto, i media portoghesi stanno raccontando la trattativa in diretta e non parlano d’altro.

Le sfide che attendono il Benfica sono affascinanti: Mourinho tornerebbe a Londra, a casa del Chelsea, a fine mese; ospiterebbe il Leverkusen, che dolci ricordi evoca a lui, alla Roma e a Edoardo Bove; andrebbe a Torino dalla Juventus a gennaio mentre prima, il 10 dicembre, avrebbe in casa il Napoli di Antonio Conte campione d’Italia.