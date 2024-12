Mourinho replica a Guardiola: "Lui 6 Premier e io 3? Almeno le mie sono leali e pulite"

Botta e risposta a distanza tra José Mourinho e Pep Guardiola dopo il tanto discusso gesto del tecnico catalano ai tifosi del Liverpool ad Anfield. Guardiola ha mostrato il "sei" con le dita per ricordare le sei Premier League vinte con il Manchester City, in risposta ai cori provocatori dei tifosi avversari, e il suo comportamento è stato paragonato a quello di Mou ai tempi del Chelsea. In conferenza stampa lo stesso Guardiola ha poi rincarato la dose, stavolta nei confronti di Mourinho: "Io ne ho vinte 6 di Premier League, lui solo 3", ha risposto l'ex Barcellona una volta interpellato proprio su questa somiglianza.

La risposta di Mourinho, ora allenatore del Fenerbahce, non si è fatta ovviamente attendere: "Guardiola ha detto che lui ha vinto 6 volte il campionato inglese e io 3? Almeno io ho vinto in maniera leale e pulita", sono le parole del portoghese riportate da Fanatik.

Lo Special One ha poi aggiunto: "Preferisco perdere e fare i complimenti all’avversario perché è stato migliore piuttosto che vincere affrontando 150 cause legali". Questo riferimento alle “150 cause legali” riguarda i 115 capi d'accusa per presunta violazione delle normative finanziarie a cui il Manchester City sta rispondendo in questi mesi.