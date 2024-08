Muller non si accontenta del calcio: il suo cavallo ha vinto l'oro Olimpico

Thomas Muller è un campione indiscusso del calcio recente e non solo: il giocatore del Bayern Monaco ha vinto 33 trofei nella sua carriera da calciatore, ma a quanto pare non si è accontentato. Infatti il trequartista tedesco ha ottenuto un'altra vittoria, stavolta in un altro sport: infatti il cavallo di sua proprietà Checker 47 ha vinto l'oro Olimpico nel salto ad ostacoli, guidato dall'atleta Christian Kukuk.

