Multiproprietà, continua la battaglia di De Laurentiis: pronto il ricorso al Coni

La famiglia De Laurentis, dopo il ricorso al Tribunale Federale, perde anche il ricorso sulle multiproprietà Napoli-Bari alla Corte Federale d'Appello. Ma la battaglia legale con la Figc non terminerà qui, infatti, come si apprende dal Corriere dello Sport, l'avvocato Mattia Grassani presenterà un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni dopo che la Corte depositerà le motivazioni entro il 25 giugno. Poi Luigi e Aurelio De Laurentiis si potranno rivolgere alla giustizia amministrativa con Tar e Consiglio di Stato. Se infine non riusciranno ad ottenere un giudizio favorevole allora la famiglia De Laurentiis sarà costretta a cedere uno dei due club, Napoli o Bari, entro il 30 giugno 2024, termine ultimo per la risoluzione del conflitto.