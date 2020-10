Napoli al riposo sul 4-0: azzurri mostruosi, Atalanta devastata in ogni zona

Primo tempo da favola del Napoli, sul 4-0 al riposo. Sbloccato il risultato con Lozano, il Napoli ha accentuato la superiorità, devastando l'Atalanta in ogni zona del campo e trovando il raddoppio del messicano, poi il tris di Politano con un gran gol da fuori e poi il poker con Osimhen. Il Napoli sta sfruttando i quattro attaccanti per far saltare le marcature ad uomo dei 3 difensori nerazzurri che si ritrovano ad ogni azione un giocatore diverso.