Napoli-Atalanta, disponibilità per Curve A e B inferiori e non solo: la situazione
Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Atalanta, gara in programma sabato 22 novembre alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Al momento il tutto esaurito sembra ancora lontano. Dando uno sguardo a TicketOne, infatti, si registrano poche disponibilità in Curva A, Curva B inferiori e Tribuna Nisida. Disponibilità media, invece, per la Tribuna Posillipo. Di seguito riepiloghiamo i prezzi comunicati dal Napoli.
Settore FASE 1 - FASE 2
CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €
CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €
DISTINTI INFERIORI 65,00 €80,00 €
DISTINTI SUPERIORI 80,00 €95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €110,00 €
TRIBUNA NISIDA 100,00 €120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €145,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €165,00 €
