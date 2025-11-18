Napoli-Atalanta, disponibilità per Curve A e B inferiori e non solo: la situazione

Napoli-Atalanta, disponibilità per Curve A e B inferiori e non solo: la situazioneTuttoNapoli.net
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Ieri alle 21:20Notizie
di Francesco Carbone

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Atalanta, gara in programma sabato 22 novembre alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Al momento il tutto esaurito sembra ancora lontano. Dando uno sguardo a TicketOne, infatti, si registrano poche disponibilità in Curva A, Curva B inferiori e Tribuna Nisida. Disponibilità media, invece, per la Tribuna Posillipo. Di seguito riepiloghiamo i prezzi comunicati dal Napoli.

Settore  FASE 1 - FASE 2

CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 €80,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €95,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €110,00 €

TRIBUNA NISIDA 100,00 €120,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €145,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €165,00 €