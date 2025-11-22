Napoli-Atalanta, le ultime due al Maradona sono finite 0-3: i precedenti

vedi letture

Il Napoli affronta l’Atalanta al Maradona nell'anticipo 12ª giornata di Serie A con l’obiettivo di tornare momentaneamente in vetta dopo due gare senza vittoria. Gli azzurri arrivano dal pari contro il Como e dal ko di Bologna prima della sosta. Anche l’Atalanta cerca riscatto dopo due sconfitte consecutive contro Udinese e Sassuolo. Per i bergamaschi è l’esordio in panchina di Raffaele Palladino.

I precedenti a Napoli sono 64: 39 vittorie degli azzurri, 14 pareggi e 11 successi dell’Atalanta. L’ultimo trionfo partenopeo è il 2-0 della stagione 2022/23, mentre l’ultimo pari è lo 0-0 in Coppa Italia 2020/21. La Dea ha però vinto le ultime due sfide al Maradona, entrambe per 0-3. Un dato che aggiunge ulteriore tensione alla sfida di oggi.