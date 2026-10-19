Live Napoli-Bodo, Allegri in conferenza: dalle 15 su Tuttonapoli

La conferenza stampa di Max Allegri alla vigilia di Napoli-Bodo di Champions League

E' già ultima spiaggia per il Napoli. Al Maradona arriva il Bodo-Glimt e c'è un solo risultato per la squadra di Massimiliano Allegri che si gioca anche la panchina. Il tecnico del Napoli si presenterà alle ore 15.15 nella sala conferenze di Castel Volturno per presentare la sfida valida per la terza giornata di Champions League.

Il tecnico azzurro sarà chiamato nuovamente a giustificare il rendimento disastroso e fare il punto sulle condizioni della squadra. Appuntamento dunque alle 15.15 con la conferenza stampa di Max Allegri. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net e commentare le dichiarazioni con noi su Radio Tutto Napoli.