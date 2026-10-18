Del Genio su Allegri: “11 ko in 19 gare! Che altro deve succedere per cambiare idea di calcio?”

Il Napoli cade anche contro il Venezia e Paolo Del Genio critica duramente Massimiliano Allegri, puntando il dito contro il rendimento dell'allenatore.

Il Napoli di Massimiliano Allegri sprofonda anche al Penzo, sconfitto 1-0 dal Venezia ultimo in classifica e fino a poche ore prima ancora fermo a zero punti. Una battuta d'arresto pesante, arrivata dopo il ko in Champions League contro il Villarreal, che porta a cinque le sconfitte stagionali in nove partite tra campionato ed Europa. Per gli azzurri si apre una nuova fase di riflessione, con le scelte dell'allenatore sempre più al centro delle critiche.

Napoli, Del Genio attacca Allegri: “Che altro deve succedere?”

Il momento complicato della squadra e il rendimento di Massimiliano Allegri finiscono nel mirino di Paolo Del Genio. Il giornalista, intervenuto sul canale YouTube di Napolità, ha contestato le idee di gioco del tecnico facendo riferimento ai risultati ottenuti alla guida di Milan e Napoli e alla qualità dei calciatori a disposizione: “Massimiliano Allegri ne ha perse 11 su 19 tra Milan e Napoli avendo in squadra gente come Hojlund, De Bruyne, McTominay, Rabiot, Pulisic, Modric, Leao. Con tutti questi giocatori qui ne ha perse 11 su 19. Se questo dato statistico clamoroso non porta a una riflessione profonda e alla decisione di dover cambiare totalmente la propria idea di calcio, che deve succedere di più?”.