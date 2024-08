Foto Napoli-Bologna, il pienone è lontano: ancora disponibili Distinti, Tribune e Curve inferiori

Dopo il terrificante esordio di Verona, il Napoli scende in campo alle ore 20:45 contro il Bologna per provare a dare subito una sterzata al campionato. La squadra di Antonio Conte farà il suo debutto stagionale in Serie A allo stadio Diego Armando Maradona. Al momento non si prevede il pienone, ma comunque uno scenario da circa 35-40mila spettatori. La vendita dei biglietti viaggia a ritmo lento: risultano esaurite solo le Curve superiori, disponibilità negli altri settori anche se per i Distinti superiori restano poche centinaia di biglietti.