Napoli-Bologna, ultime di formazione Sky: la scelta su Di Lorenzo e Anguissa
Il Napoli si prepara a chiudere la 36ª giornata di Serie A affrontando questa sera il Bologna al Maradona in una sfida che può valere la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Dopo lo 0-0 contro il Como, la squadra di Antonio Conte vuole tornare immediatamente al successo davanti al proprio pubblico.
Secondo le ultime indicazioni riportate da Sky Sport, Conte dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con il ritorno dal primo minuto di Giovanni Di Lorenzo, pronto a ricomporre la difesa titolare insieme a Rrahmani e Buongiorno dopo il lungo stop. In porta spazio ancora a Milinkovic-Savic, mentre in mezzo al campo agiranno McTominay e Lobotka. Sugli esterni Politano e Gutierrez sono favoriti, con Spinazzola alternativa a sinistra.
Sulla trequarti toccherà ancora a De Bruyne e Alisson Santos supportare Hojlund. Anguissa dovrebbe partire nuovamente dalla panchina, dove si rivedrà anche Vergara dopo l’infortunio accusato a marzo contro il Torino. L’unico indisponibile resta Neres.
Il Bologna di Italiano, invece, dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 guidato dal tridente formato da Orsolini, Castro e Rowe, uno degli uomini più in forma dei rossoblù.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Helland, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Odgaard; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro