Formazione Napoli, decisione a sorpresa di Conte? KK: Giovane vicino alla titolarità

Formazione Napoli, decisione a sorpresa di Conte? KK: Giovane vicino alla titolaritàTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:21Notizie
di Pierpaolo Matrone
Antonio Conte pensa a una scelta inattesa per la sfida contro il Bologna.

Antonio Conte pensa a una scelta inattesa per la sfida contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Giovane sarebbe vicino a una maglia da titolare, mentre Kevin De Bruyne potrebbe partire dalla panchina nel match in programma stasera al Maradona.